Milliarder på vej til kommuner

Det fremgår af aftalen, som er præsenteret i Finansministeriet fredag.



Dermed er der tale om et ret markant løft til kommunerne sammenlignet med de seneste år. Sidste år blev den såkaldte serviceramme hævet med 1,4 milliarder kroner.

Servicerammen er de penge, kommunerne kan bruge på alt fra daginstitutioner til folkeskoler, udsatte og ældre samt til miljøindsatser og kollektiv trafik.



Finansminister Nicolai Wammen (S) kalder på et doorstep den nye økonomiaftale for den aftale, han er "suverænt gladest" for at have indgået med kommunerne, så længe han har været finansminister.