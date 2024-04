Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Lavbundsjorde står for halvdelen af landbrugets samlede CO2-udledning. Men omlægningen af lavbundsjorde, hvor store områder skal gå fra landbrug til natur for at mindske udledningen af næringsstoffer og CO2, går ifølge miljøministeren for langsom.

- Vi skal gøre det lettere at gennemføre lavbundsprojekter, og her spiller kommunerne en central rolle, siger miljøminister Magnus Heunicke.