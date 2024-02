Mindretalsformand modtager kongelig orden

I forbindelse med besøget modtog Hinrich Jürgensen Dannebrogordenen (som er én af to ridderordener) for sit engagement med mindretallet.



- Det var en kæmpe oplevelse. Selvom jeg havde mødt kongen ved andre lejligheder, var det her helt specielt, fordi nu er han kongen, siger han.



Hinrich Jürgensen modtog beskeden om, at han ville få ordenen inden dronning Margrethe abdicerede, men grundet tronskiftet trak audiensen ud. Derfor fandt den sted mandag.

- Jeg fortalte kongen, at ridderkorset er en stor ære for mindretallet som helhed. Ridderkorset er for mig et udtryk for, at vi har god sameksistens i grænselandet, hvor vi er gået fra fjendskab til venskab, og derfor er ordenen ikke bare min - det er hele mindretallets, fortæller Hinrich Jürgensen.

Under audiensen fortalte kong Frederik ifølge Jürgensen, at kongen gerne ser, at han inden længe aflægger mindretallet et besøg sammen med dronning Mary. Et forslag som vil blive taget imod med kyshånd, eftersom kongeparret sidst besøgte mindretallet i 2008.

- Det vil være supergodt, hvis en sådan audiens kan medføre et besøg hos os i mindretallet. Kongehuset betyder rigtig meget, for deres besøg er en blåstempling af, at vi er en del af Danmark, lyder det fra mindretalsformanden.