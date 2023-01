Det drejer sig om 16 voksne ulve og to nye ungekuld på mindst seks og otte årsunger i Danmark.

Det viser et statusnotat fra naturhistorisk Museum Aarhus og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der sammen står for overvågningen af ulve i Danmark.

I vores landsdel har vi blandt andet et kendt ulvepar i Klelund Plantage i Vejen Kommune, mens der også er observeret ulve omkring Esbjerg, Vojens, Varde, Ribe og Tønder.