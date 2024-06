To ulvepar har fået hvalpe i år

Ulvebestanden i Danmark er i opblomstring.

Nye observationer og vildtkameraoptagelser, som Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet står bag, viser nemlig, at mindst fem ud af otte kendte ulvepar i Danmark har fået hvalpe i 2024.

Heriblandt finder man parrene i Oksbøl-reviret i Varde Kommune og i Hovborg-reviret i Vejen Kommune.

- Det er første gang i nyere tid, at vi har fem par, der føder hvalpe. Ulve får fem til seks hvalpe i snit, så potentielt er det mange nye ulve, siger Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.

Det er ikke første gang, at Oksbøl-parret får hvalpe, hvor hunulven var diegivende ind i juni, men da der efterfølgende ikke blev set hvalpe, konkluderede den nationale ulveovervågning, at kuldet var gået tabt.

- Vi regner med, at væksten fortsætter med omkring 30 procent om året. Det har vi set i Tyskland. Der er plads til det lige nu, for vi kan se, at fødegrundlaget er meget stort, for der er store hjortevildtbestande, siger Kent Olsen.

Seniorforskeren fortæller, at ulvebestanden i Danmark forventes at være på 30 til 40 ulve med dertilhørende unger.