Minister: Danskerne kommer ikke til at fryse til vinter

På pressemødet gentog ministrene, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at være bekymrede for, at Danmark kommer til at mangle gas og olie som følge af krigen i Ukraine.

Og selv hvis situationen bliver forværret, er der en plan.

Ingen kommer til at fryse

- Førsteprioriteten er, at danskerne ikke skal fryse til vinter, siger Kristoffer Böttzauw, der er direktør i Energistyrelsen.

Der er dog ingen gasledning direkte fra Rusland til Danmark. Det betyder, at selv om Gazprom ikke vil sælge gas til Ørsted, kan man fra dansk side fortsat skaffe gas fra andre kilder.

Ikke desto mindre har situationen medført bekymring, fordi krigen mellem Rusland og Ukraine gør, at Rusland på et tidspunkt kan vælge at lukke for gassen til EU.

Eller at EU kan vælge at sige, at det ikke længere vil aftage russisk gas.

Ingen betydning for forsyningssikkerheden

Ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) vil det først være på et senere tidspunkt, at konflikten omkring gas og olie kan skabe problemer for Danmark.

- Lige nu får den russiske beslutning ikke betydning for forsyningssikkerheden.

- Men vi følger situationen tæt, og vi er klar, hvis der skulle opstå en situation, hvor vi kommer i problemer med forsyningssikkerhed, siger han.