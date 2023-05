Emnet for samrådet var blandt andet pressens adgang til beslutningsgrundlaget for den midlertidige grænsekontrol, mens der blev spurgt meget ind til justitsministerens udtalelser i en skriftlig orientering til Folketinget.

Her nævner han, at der er "betydelig" juridisk usikkerhed forbundet med at forlænge grænsekontrollen endnu engang.