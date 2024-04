Minister klar med forslag til museumsreform: Største løft nogensinde

Sådan lyder det i regeringens forslag til en ny museumsreform.



Bliver udspillet til virkelighed, vil den samlede finansiering af statsanerkendte museer dermed overstige en halv milliard kroner om året.

Det siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) onsdag til Ritzau.

- Vi har som aldrig før behov for at passe på vores kultur og de steder, der fortæller os noget om os selv og vores historie. Det er årsagen til, at jeg som kulturminister sammen med mine kolleger i regeringen har truffet beslutningen om at løfte finansieringen.

- Det er muligvis det største løft nogensinde - i hvert fald i nyere tid, siger ministeren.