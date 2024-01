Minister mener ikke der skal lovgives om bestemte dæk til lastbiler

Vognmændene sætter de rigtige dæk på i forhold til årstiden og det sted, de kører, siger han.

- De chauffører, der kører til Norge, har vinterdæk på. De chauffører, der kører i Danmark, hvor vi trods alt har rimelig grønne og våde vintre, de kører typisk på helårsdæk, men de sørger så for at have en god mønsterdybde, når vintersæsonen den starter, siger Ove Holm.

Han ser hellere, at der kommer bedre snerydning. Desuden er det for dyrt for vognmændene at skifte til vinterdæk, påpeger han.

Helårsdæk eller vinterdæk

Færdselsstyrelsen skrev i slutningen af sidste år, at vinterdæk kan give op mod 30 procent længere bremselængde for personbiler, der ikke kører i snevejr, i forhold til almindelige dæk.