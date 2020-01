Minister: Møghamrende ærgerligt

- Det er møghamrende ærgerligt, for vi kunne godt bruge præcist hendes kvalifikationer i vores sundhedsvæsen, siger sundhedsminister Magnus Heunicke,(S), i dag til TV SYD.

Sundhedsministeren mener, at en af forklaringerne er, at der er lang ventetid på at få det kursus, der bringer udenlandske læger på omgangshøjde med det danske sundhedssystem.

Kæmpestor pukkel

- Der er en kæmpestor pukkel på 400 læger, der venter. Det er en pukkel, der har udviklet sig på det seneste par år, hvor antallet af ansøgere er firedoblet. Vores system er ikke gearet til at klare sådan et pres.

Det vil sige, at puklen begyndte at udvikle sig allerede under den foregående regering, men sundhedsministeren er i det large hjørne i dag.

Ingen kunne forudse det

- Jeg vil ikke skyde skylden på nogen, for der var ingen, der kunne forudse det her.

I første omgang vil sundhedsministeren forsøge at finde penge til et ekstra kursus i år, så der bliver tre med 36 ansøgere på hvert hold.

- Det løser lidt af problemet på kort sigt. På længere sigt må vi se på, hvad vores nabolande gør. Der er nogle, der tager større eller mindre gebyrer, og der er andre, der øger antallet af pladser. Men vi må gøre alt, hvad vi kan og fokusere på problemet, slutter Magnus Heunicke, sundhedsminister, (S).

Læs også Danskfødt læge opgiver at blive læge i Sønderjylland: Det er så rigidt