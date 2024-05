Minister reagerer på skyhøje dumpeprocenter

Det er dog ikke en holdning, som ministeren deler.

- Vi vil gerne støtte de kommuner, som står med nogle særlige udfordringer. Det er også derfor, at vi flytter hundredvis af millioner fra velstillede kommuner i retning af de kommuner med behov. Når vi laver folkeskolepolitik, er det ikke kun for at løfte bestemte områder i Danmark, men det er for at løfte hele den danske folkeskole. Kvaliteten skal være høj alle steder, siger Mattias Tesfaye.