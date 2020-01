Minister venter på Ankestyrelsen i sag om konsulenter

Social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S), vil ikke gøre noget ved, at kommuner bruger resultatlønnede konsulenter lige nu. Hun venter på, at Ankestyrelsen er færdige med at kigge på sagen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix

Det bliver ikke lige nu, at social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S), kommer efter de kommuner, der bruger konsulenter til at jagte besparelser på udsatte.

I dag havde de lokale folketingspolitikere Anni Matthiesen (V) og Karina Adsbøl (DF) kaldt ministeren i samråd for at få hendes holdning til, at en række kommuner bruger konsulenter på psykiatri- og handicapområdet.

De her kommuner bruger konsulenter I TV SYDs område skal seks kommuner stå skoleret for ankestyrelsen og forklare, hvordan de bruger konsulenter på det sociale område. Det er: Horsens Hedensted Vejle Fredericia Kolding Billund Se mere

Men ministeren vil ikke gøre noget ved brugen af konsulenter lige nu. Ankestyrelsen er i gang med at undersøge, om det er lovligt at bruge konsulenter på den måde, og det svar afventer Astrid Krag:

- Jeg bliver nødt til at vide, hvad ankestyrelsen konkluderer. Er det her ulovligt eller lovligt? Hvis det er lovligt, så har jeg brug for at vide, på hvilke måder det er, før vi kan finde ud af, hvor der skal ændres i lovgivningen, siger hun.

Konsulenterne skal hjælpe kommunerne med at finde sager, hvor de kan spare penge, og de er resultatlønnede. Det betyder, at de får løn, hvis de finder steder, hvor kommunerne kan spare penge.

Astrid Krag kan godt forstå, at det skaber en utryghed, og hun synes, det virker som en voldsom metode at bruge for at finde besparelser.

Lang svartid skaber bekymring

Venstres Anni Matthiesen var en af de lokale folketingspolitikere, der havde bedt ministeren om at forklare, hvad hun mener om, at kommuner bruger resultatlønnede konsulenter.

Hun synes, det er rimeligt, at Astrid Krag venter med at gøre noget, til hun ved, hvad Ankestyrelsen kommer frem til. Men hun er bekymret over, at der først kommer til at ske noget hen mod sommerferien.

- Der kommer til at gå rigtig lang tid, og der tænker jeg, at Astrid Krag måske kunne sende et brev til kommunerne og opfordre dem til at sætte brugen af konsulenter lidt i bero, siger Anni Matthiesen.

I Kolding Kommune har de haft brugen af konsulenter sat på pause, men onsdag blev et politisk flertal i to udvalg i kommunen enige om at begynde at bruge konsulenter igen.