Minister vil lade vildsvinehegn stå

Det blev ellers bygget som en midlertidig foranstaltning for at holde sygdommen afrikansk svinepest ude af landet.

Vildsvin kan være smittebærer af afrikansk svinepest, som er en smitsom virussygdom, der rammer alle racer af svin.

Den risiko gør, at vildsvinehegnet ifølge Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), skal blive stående.

- Det er meget vigtigt, at vi får beskyttet vores svineproduktion og dermed den kæmpe eksport, som jo er med til at skabe arbejdspladser og indtægter til Danmark, mod den risiko, der er, ved at vi får afrikansk svinepest ind i landet. Og det er det, som hegnet er med til at sikre, siger ministeren til TV 2.

Hegnet har været både omdiskuteret og kritiseret. I grænselandet vækker ministerens udmelding både glæde og frustration blandt borgerne, som man kan læse mere om herunder.