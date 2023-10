Minister vil øge kompensation til vindmøller og solcellers naboer

Det varsler klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) i et interview med Finans.



Det er nemlig en god forretning for energiselskaberne bag vindmøller og solceller, og det skal smitte af.

- Når jeg hører, hvor stor betalingsviljen er for at købe og leje jord til nye VE-anlæg, så lyder det som om, der er gode penge at tjene (for opstillerne, red.), siger han til mediet og fortsætter:

Ministerens udmelding hviler på nye anbefalinger fra Den Nationale Energikrisestab (Nekst), som den nye SVM-regering bebudede ved regeringsdannelsen i december sidste år.



Stabens opdrag er at fjerne barrierer og finde løsninger til hurtigere udrulning af vind- og solenergi på land.

Her har opførslen af nye vindmøller og solceller mistet tempo de seneste år.