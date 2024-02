Minister vil skærpe straf for butikstyveri efter stor stigning

Initiativet er en del af et udspil på 11 tiltag mod det, regeringen kalder "hverdagskriminalitet".

Regeringen foreslår, at der i udgangspunktet altid udmåles en bøde på mindst 1000 kroner, første gang en person bliver taget for butikstyveri. Det er en fordobling i forhold til i dag.

Det skal sikres, at bøden for butikstyveri altid overstiger værdien af det stjålne. Samtidig foreslår regeringen at hæve bødetaksterne for hæleri tilsvarende for at svække butikstyvenes motivation for at begå tyveri.

Du kan læse mere om, hvordan det står til i landsdelen herunder.