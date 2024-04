Der er ikke lavet en formel aftale med aftalepartierne bag minkerstatningerne endnu, men den ventes inden længe at falde på plads.

En gennemgang af 27 afgørelser, som mediet Zetland har lavet, har vist, at minkavlerne udgør den største faggruppe i de kommissioner, der har til opgave at afgøre, hvilken erstatning minkavlere skal have.



Ses der bort fra de uafhængige formænd, er syv ud af ti kommissionsmedlemmer ifølge Zetland indstillet af enten minkbranchen eller Landbrug & Fødevarer. Heriblandt er en række minkavlere, som selv venter på, at deres egne erstatningssager afgøres. Dette har skabt undren blandt en række af Folketingets partier.