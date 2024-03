Minister vil være opmærksom på krænkelser ved kvindelig værnepligt

Det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), der har det på radaren.



- Det skal vi være opmærksomme på, når vi politisk træffer denne beslutning, fordi alle – uanset køn – skal have en god oplevelse.

I sidste uge præsenterede regeringen endnu en gang ønsket om at udvide værnepligten til også at omfatte kvinder.

Det har tidligere fået Dansk Kvindesamfund til at råbe vagt i gevær, fordi der er udfordringer med krænkelser i Forsvaret.

Problemer med kultur

Forsvarskommandoen gennemførte i 2023 en undersøgelse af kønskrænkende adfærd blandt Forsvarets medarbejdere.

Den viste, at 32 procent af kvinderne inden for det seneste år havde oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og chikane.

Undersøgelsen af krænkende adfærd fik forsvarschef Flemming Lentfer til at erkende problemer med kulturen, og at forandringen er et ”langt og sejt træk”.

- Forsvaret accepterer ikke krænkende adfærd. Men den nye undersøgelse viser desværre, at vi langt fra er i mål, og der fortsat er flere bekymrende tal, udtalte han i forbindelse med undersøgelsen.