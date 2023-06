Ministre skal på tur rundt i grænseområdet

Besøget begynder med et visit ved grænseovergangen ved den dansk-tyske grænse i Kruså. Her skal ministrene blandt andet besøge politiet og høre mere om indsatsen ved grænsen.

Efterfølgende går turen til Danfoss i Gråsten, hvor der er mange medarbejder, der dagligt krydser den dansk-tyske grænse.

- Vi er stolte over at have et betydeligt antal grænsependlere i Danfoss, som hver dag tager turen over den dansk-tyske grænse for at komme på arbejde hos Danfoss i Gråsten, Tinglev, Rødekro eller Nordborg, udtaler Sandra Norgaard Bertelsen, Regional HR direktør i Danfoss, i en pressemeddelelse.