Minkavlere kan score kassen ved første skindauktion i år

Fra Tokyo til Vancouver sidder over 100 handelsfolk klar ved skærmen lørdag, når Kopenhagen Fur i Danmark slår de virtuelle døre op for årets første auktion over minkskind.

Der er to millioner minkskind til salg, og Jesper Lauge Christensen, der er administrerende direktør i pelsauktionshuset, der er verdens største, ser frem til et godt salg.

- Vi forventer en pæn stigning på priserne, for detailhandlen på vores hovedmarkeder er faktisk gået godt på trods af corona. I Korea, Japan og Kina er detailhandelssæsonen for pels gået meget fornuftigt, så vores kunder er ret optimistiske, siger han.

I november lød markedsprisen på 400 kroner per skind, efter at prisen var blevet fordoblet på bare to måneder.