Han frygter dog, at der stadig er meget lange udsigter til, at minksagen er afsluttet, og til at alle kompensationer er fastsat og udbetalt.

- Mange minkavlere har haft blandet erhverv, og flere er desuden interessantselskaber, inklusiv mig selv. Det har vist sig at være et problem at finde ud af, hvordan det værdifastsættes og afregnes. Fødevarestyrelsen ville vende tilbage til mig, når de havde en løsning, og det er to et halvt år siden, jeg hørte fra dem sidst, siger Henning Holm Christensen.