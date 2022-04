Minkformænd: Ingen syd- og sønderjyske minkavlere søger om penge til at genoptage erhverv

13 danske minkavlere har ansøgt om penge til at kunne holde deres virksomhed i dvale og fortsætte driften, hvis minkavl igen bliver tilladt i Danmark. Dog ingen i Syd- og Sønderjylland, ifølge minkformænd.



1.246 har modsat ansøgt om erstatning, fordi de forventer at lukke deres avl af mink.

Det viser tal fra Fødevarestyrelsen.

Ved midnat natten til lørdag udløb fristen for, at danske minkavlere kunne søge om det, styrelsen kalder dvalekompensation eller nedlukningserstatning.

Det vides ikke, om alle minkavlere i Danmark har søgt. Men Fødevarestyrelsen skriver på sin hjemmeside, at den forventede at modtage ansøgninger fra omkring 1.200 minkvirksomheder.

Ikke hørt om nogen

Så vidt vides, har ingen af de cirka 400 minkavlere i Syd- og Sønderjylland søgt om dvalekompensation - altså at de vil bevare muligheden for at genoptage erhvervet, når det atter bliver lovligt i Danmark.

- Jeg har ikke hørt om nogen og tror det heller ikke, siger Tage Pedersen, formand Danske Minkavlere, fra Hedensted.

Heller ikke Henning Christensen, der er formand for Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening, er orienteret om dvaleansøgninger.

- Jeg kan hverken af- eller bekræfte det. For et stykke tid siden hørte jeg om nogle, der overvejede det. Men så vidt jeg ved, har de ikke søgt, siger han til TV SYD.