Minkformand: Første avlsdyr kan komme til landet i næste uge

Ikke som i 'gamle dage'

Louise Simonsen sagde i december til Ritzau, at minkerhvervet næppe kommer tilbage på samme niveau som tidligere.

- Vi kommer aldrig tilbage til tidligere tiders produktion, og der var også for mange. Jeg glæder mig over et mere afdæmpet niveau, men med en fornuftig omsætning, sagde hun.

Der følger en række krav og anbefalinger til erhvervet for at minimere risikoen for coronasmitte i besætningerne.

Det skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

En af anbefalingerne går på, at minkavleren og ansatte tester sig selv for corona med en antigentest, før arbejdsdagen på en minkfarm begynder, og at de tager en ugentlig PCR-test.

Derudover skal minkavleren have en smittebeskyttelsesplan om blandt andet brug af værnemidler, skift af tøj og fodtøj.

Her fremgår det, at minkavlere og medarbejdere i raske besætninger skal bære kirurgisk maske og visir eller beskyttelsesbriller.

I besætninger, der er coronasmittede eller mistænkt for at være det, skal avlere og ansatte bære såkaldt FFP3-maske og tætsiddende beskyttelsesbriller.

Der vil desuden være løbende kontrol med minkenes sundhedsstatus. Hver uge skal der udtages omkring 60 prøver fra mink i hver besætning.

Det er Fødevarestyrelsen, der står for prøveudtagningen.

Hvis det viser sig, at minkene på en farm er ramt af covid-19, lægger Fødevarestyrelsen en række begrænsninger på farmen.

Dyrene må ikke pelses, og der må ikke fjernes eller komme nye dyr ind på farmen. Døde dyr kan kun fjernes fra farmen efter anvisninger fra Fødevarestyrelsen.