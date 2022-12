Samtidig er der lagt op til et såkaldt isdøgn, hvor det kun er meget få vejrstationer, der i dagens løb kommer op over frysepunktet.

I morgen- og formiddagstimerne søndag er der mulighed for snebyger særligt i Østjylland.

Resten af landsdelen har udsigt til tørvejr og perioder med lidt eller nogen sol. Specielt over de sydlige egne vil der gå huller i skydækket, hvilket giver gode muligheder for, at solen kan vise sig frem.