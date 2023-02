Mistanke om PFAS i børnehaver bør ikke skabe frygt

-Bare fordi der har været anvendt PFAS, betyder det ikke nødvendigvis, at der ligger PFAS ovenpå grunden. Det kan være noget der ligger et stykke nede i jorden og derfor ikke udgør en konkret fare for voksne og børn, siger Philipe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet.

Der er derfor ingen grund til at være bekymret, og forældre til børn i de seks daginstitutioner kan roligt aflevere deres børn om morgenen.

Du kan læse i artiklen under, hvilke seks daginstitutioner der er tale om.