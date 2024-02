Det siger gruppeformand og klimaordfører Henrik Frandsen (M), der er valgt i Sydjyllands Storkreds, til Børsen.



- Vi er klart villige til at acceptere et tab af arbejdspladser direkte i landbruget, som det her vil medføre, siger han til avisen.

I sidste uge kunne en ekspertgruppe med økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer i spidsen præsentere tre modeller for, hvordan landbrugets udledninger af drivhusgasser kan nedbringes med en afgift.