Mor spiller computer med sin søn: - Jeg forstår ham bedre

Emotes, skins, loots eller V-Bucks? Forstår du, når dit barn taler computer-slang, eller har du absolut ingen idé om, hvad det betyder?

Mange forældre kan nok genkende dem som udtryk, sønnen eller datteren bruger, når de spiller det populære spil Fortnite. En af de forældre er Sabrina Voss. Hendes søn Tobias har spillet i to år, men det er først nu, Sabrina har forstået, hvad det er for et spil, og hvad det betyder for sønnen.

I tre måneder har hun sammen med tre andre forældre kæmpet for at lære spillets udtryk og regler at kende. Med hjælp fra youtuber, gamer og nu også træner Jørgen Bjørn er drømmen, at forældrene skal blive så gode, at de kan slå deres børn i spillet og vinde det store trofæ.

Det har givet ham en forståelse for de rammer, jeg sætter, og samtidig givet mig en forståelse for, hvorfor han ikke altid kan være i de rammer. Sabrina Voss, forælder og medvirkende i Tæv din Teenager

Forældrene og deres børn er med i anden sæson af TV SYD’s serie Tæv din Teenager, og søndag blev den store finale optaget, så den er klar til at blive sendt i marts.

- Det har været en kæmpe oplevelse at være med. Det har givet os så meget begge to. Det har givet ham en forståelse for de rammer, jeg sætter, og samtidig givet mig en forståelse for, hvorfor han ikke altid kan være i de rammer, siger Sabrina Voss til TV SYD lige inden finalen.

Fra sur og uretfærdig til forstående og spilleglad

Sabrina Voss beskriver sig selv som en kontant mor. Der har været regler og konsekvenser. Internettet risikerede at blive slukket, og kan man ikke overholde reglerne, jamen så kan man heller ikke spille PlayStation eller computer. Men det har ændret sig nu, fortæller Tobias’ mor.

- Det har rykket nogle grænser at være med. Jeg forstår, hvorfor det er vigtigt socialt at være med. Jeg har jo også snakket om almindelige hverdagsting med de andre forældre, når vi har spillet sammen og trænet, siger Sabrina Voss.

Hun fortæller, at hendes medvirken har givet hende et kendskab til, hvad det vil sige at spille, og samtidig forstår hun også sønnen bedre.

- Jeg forstår, hvad det er, han viser mig, og hvorfor han gør, som han gør. Man er nødt til selv at prøve at spille – også selvom det er mega svært i starten, råder hun andre forældre til.

Tæv din Teenager er anden sæson af programmet. I første sæson skulle forældrene slå deres børn i Counter Strike. Anden sæson består af i alt 10 programmer og første afsnit sendes den 9. februar klokken 19:30 på TV SYD. Finaleafsnittet sendes søndag den 29. marts, så her kan du se, om det lykkes Sabrina at tæve sin søn i Fortnite.