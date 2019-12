Mordsag spøger stadig: Hvem dræbte Sylvia?

Den 9. august 1994 blev en 25-årig ung kvinde myrdet i sin lejlighed lige over for Flensborg Banegård. Hun blev stukket omkring 30 gange med en kniv. Men selvom mordet på den unge prostituerede skete ved højlys dag, er sagen stadig ikke opklaret. Nu efterlyser politiet vidner og oplysninger, der kan føre til morderen og en opklaring af sagen.

Nye efterforskningsmetoder

I 25 år har sagen ligget i bunken med uopklarede mordsager hos tysk politi. Nu har Landeskriminalamt Schleswig-Holsteins specialenhed Cold Case Unit (CUU) i samarbejde med Mordkommision Flensburg genoptaget sagen om mordet på Sylvia. Nye efterforskningsmetoder har nemlig medvirket til, at nye spor er dukket op i sagen.

Den 25-årige Sylvia var mor til to piger, og arbejdede som prostitueret under navnet Mandy. I etageejendommen på Bahnhofstraβe i Flensborg boede flere, der ligesom Sylvia, arbejdede som prostituerede. Og da politiet tilbage i 1994 afhørte naboerne om episoden, sagde de, at de var vant til at høre råb fra lejligheden. Derfor reagerede de ikke på de råb og skrig, der kom derfra den dag, Sylvia blev dræbt. Ingen kontaktede politiet.

Den kun 25-årige Sylvia blev dræbt i sin lejlighed på Bahnhofstraβe i Flensborg. Foto: Landeskriminalamt Schlesvig-Holstein

Et tilfældigt offer

Med omkring 30 knivstik blev Sylvia dræbt, og gerningsmanden slap ubemærket væk, til trods for at mordet skete om eftermiddagen, mens det var lyst. Med sig tog han Sylvias blodige tøj og et stykke hud fra ofret.

Sagsanalytikerne i Landeskriminalamt antager, at Sylvia var et tilfældigt offer, og at gerningsmanden formodentlig havde undersøgt, hvilke lejligheder, der blev brugt til prostitution. Men politiet mangler stadig de sidste brikker i mordpuslespillet.

På onsdag sendes programmet “Aktenzeichen XY ungelöst” på tysk tv, der omhandler efterforskningen i den 25-år gamle sag. Politiet håber, at programmet kan medvirke til nye vidneudsagn fra dengang, den unge tyske kvinde mistede livet. Spor, der fører til gerningsmanden og opklaring, belønnes med 3000 euro.

Programmet sendes på kanalen ZDF klokken 20.15.