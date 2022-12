Han har været tiltalt for svindel med EU-midler for 100.000 kroner. Anklagerne krævede seks måneders betinget fængsel.



TV SYD har forgæves forsøgt at få en kommentar til dommen fra partiets tidligere formand Kristian Thulesen Dahl, som svarer, at han ikke vil kommentere dommen på grund af travlhed i jobbet som direktør for Port of Aalborg.

Dansk Folkepartis Peter Kofod er endnu ikke vendt tilbage på TV SYDs henvendelse.