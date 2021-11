Motorveje var spærret i flere timer

Opdateret med nye oplysninger fra Sydøstjyllands Politi.

Tirsdag aften er der sket flere uheld og ulykker på de jyske motorveje.

Først og fremmest er E45 Østjyske Motorvej spærret i sydgående retning ved afkørsel 60 Vejle Nord.



Det skyldes uheld, og derfor skal trafikanterne forvente forlænget rejsetid.

Vejdirektoratet oplyser, at uheldet kan passeres via fra- og tilkørslen ved selvsamme afkørsel 60 Vejle Nord. Der er også åbnet op for et enkelt farbart spor.

Politi- og redningsmandskab er på stedet, og motorvejen forventes tidligst genåbnet klokken 22:15.