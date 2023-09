Motorvejens elefanter fyldes oftere med el

Halvdelen kører under 300 kilometer om dag

Det er ikke alle lastbiler, der skal på langfart, når de ruller ud på vejen. Derfor er der også nu et potentiale for el-lastbiler i Danmark, fortæller Mads Rørvig.

- 48 procent af lastbiltransporten i Danmark kører under 300 kilometer om dagen, hvilket vil sige, at de fint kan leve med en el-lastbil. Udfordringen er, at en el-lastbil koster tre gange mere end en almindelig lastbil, så det er ikke ligetil bare at erstatte en diesel-lastbil med en el-lastbil, siger han.

Mads Aarup, der er ekspert i elbiler og batteriteknologi i Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, peger også på prisen, som en af udfordringerne ved udrulningen af el-lastbiler - og en mulig årsag til, at den ikke er gået hurtigere, end den er.

- Den anden udfordring er rækkevidde. Hvis man har brug for at køre længere, end hvad batteriet rækker til, når de er ladet op hjemmefra, så har man brug for, at der er ladeinfrastruktur til lastbilerne rundt omkring i landet, siger han.