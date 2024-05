Ifølge TV 2, så opfordrer fotograf og mangeårige nordlysentusiast Jannik Holgersen til at søge mod de sydlige egne af landet, hvor nætterne generelt er mørkere på denne tid af året, hvis man håber på at se nordlys i weekenden.



Endnu et råd er at søge væk fra lysforurenede lokationer såsom større byer. Frit udsyn fra en bakketop eller lignende er også at foretrække.