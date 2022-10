Mulighed for blå himmel til solformørkelse

Klokken 12.10 finder et astronomisk begivenhed sted, når månen glider ind foran solen og skaber en delvis solformørkelse.

Hvis du vender øjnene mod himmel i det tidsrum er det to ting, du skal være opmærksom på.

Først og fremmest skal du have de rigtige briller. Solbriller dur ikke. Det er solens lys for kraftigt til. Du skal bruge særlige solformørkelsesbriller, som er meget mørkere end solbriller. De koster omkring 20 til 40 kroner.

Derudover skal du have få skyer på himlen, og det er der en rimelig mulighed for i dag. Der vil nemlig være et spredt skydække, som gør det muligt at se solformørkelsen.

Læs mere her: