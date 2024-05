Mulighed for eftertragtet stjerne til restaurant i Vejle

Restaurant Lyst, der har til huse i Fjordenhus i Vejle, fik tilbage i 2021 sin første Michelin-stjerne. Her er der ifølge Svend Rasmussen en teoretisk mulighed for, at de i aften får stjerne nummer to.

- Den anden stjerne er den sværeste. Nu har man bevist, at man er på det niveau, og så skal man vise mere. Restaurant Lyst er et godt bud. Det er en totaloplevelse at sidde ved fjorden i de omgivelser, og det løfter oplevelsen til et andet niveau, siger han.

I Syd- og Sønderjylland fordelte guidens stjerner sig således i 2023:

Én Michelin-stjerne:



- Grand Royal by MeMu, Vejle

- Restaurant Lyst, Vejle

- Syttende, Sønderborg

- Ti Trin Ned, Fredericia

To Michelin-stjerner:

- Henne Kirkeby Kro, Henne

Grand Royal by MeMu er sidenhen lukket, men Svend Rasmussen har en klar forventning om, at alle restauranter - som minimum - fastholder deres stjerner efter aftenens uddeling.