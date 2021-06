Mus spænder ben for kæmpe gasprojekt

Konsekvensen skal evalueres

Hun skriver, at godkendelsen blev givet med det forbehold, at der skulle arbejdes videre for at "sikre gode levevilkår for blandt andet de hasselmus, birkemus og flagermus," der lever, hvor ledningen skal opføres.

- Men klagenævnet siger, at alle de tiltag skulle have været helt klarlagt, inden miljøtilladelsen blev givet, skriver hun.

Der er flere forskellige mindre områder langs med tracéet på Baltic Pipe i TV SYDs område, som egner sig som leveområde for birkemusen og flagermus. Det drejer sig både om strækningen fra Lillebælt, syd om Kolding og til Egtved. Og strækningen fra Nybro Gasterminal nord for Varde og ud til Houstrup Strand, hvor rørledningen går i land.