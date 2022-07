Musikere mødes på grænsen - nu må de spille sammen igen

Flyttede øvelokalet til grænsen

I løbet af coronatiden opdagede trioen, at de kunne mødes ved grænseovergangen ved Rudbøl og Rosenkranz. Her er der nemlig et par hundrede meter, hvor landegrænsen går langs vejen i stedet for på tværs af vejen.

Derfor kunne trioen faktisk spille sammen på hver sin side af midterstriben, da der samtidig var spærret for køretøjer i perioden.

- Grænsen går midt på vejen, og jeg sidder på den tyske side, mens mine danske kolleger sidder på den danske side, siger Karin Grunwald i en pause, mens hun sidder med sin karakteristiske Hohner-harmonika i skødet, da et reportagehold fra NDR besøger 'Cross The Border', mens de øvede sig under nedlukningen.