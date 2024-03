Myndigheder lægger op til massiv oprustning mod ny pandemi

Det fremgår ifølge Berlingske af en orientering fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til Folketingets Sundhedsudvalg.



Skal samtlige borgere tilbydes at blive vaccineret, skal der samlet være omkring 11,7 millioner doser til rådighed. Det skyldes, at alle vacciner som udgangspunkt gives i to doser.

Den nuværende ordning dækker vaccination af knap to millioner borgere.

Pandemigarantien vil ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet blive udløst, når Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærer en pandemi.

Professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, sætter dog overfor Berlingske spørgsmålstegn ved, om en pandemigaranti er den rigtige måde at bruge de økonomiske ressourcer på.



Han fremhæver, at det altovervejende er ældre over 65 år, der dør af influenza - både under sæsonbetingede influenzaudbrud og pandemier.

- Derfor har jeg umiddelbart svært ved at se, hvad man vil kunne opnå ved også at vaccinere sunde og raske mennesker under 65 år.

Den seneste influenzapandemi var svineinfluenzaen tilbage i 2009. Under denne pandemi mistede 32 borgere i Danmark livet, mens dødstallet på verdensplan skønnes at have været på flere hundrede tusinde.