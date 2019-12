Når drengedrømmen brister: Pilot og brandmand åbner op om ulykkerne, der ændrede deres liv

To mænd fra Kolding mødes en dag tilfældigt i et træningscenter. Hurtigt finder de ud af, at de faktisk har mere tilfælles end træning.

De har begge valgt karriere ud fra en drøm, de har haft, siden de var børn. De har også begge været ude for en traumatisk ulykke i forbindelse med deres arbejde, og så er de begge diagnosticeret med PTSD.

Efter mange års stilhed har de to mænd, Daniel Groth Chrestensen og Lars Birkebæk Pedersen, besluttet at fortælle deres historier og åbne op om ulykkerne, der ændrede deres liv for altid.

Under en flyvning fra Kastrup til Aarhus ramte en flok bramgæs direkte ind i det fly, hvor Lars Birkebæk Pedersen var pilot. Foto: Privat

Ikke kun udsendte soldater

I to programmer følger TV SYD Daniel Groth Chrestensen og Lars Birkebæk Pedersen, når de for første gang holder deres foredrag: Når Drengedrømmen Brister.

Her fortæller Daniel Groth Chrestensen om den novemberdag i 2004, hvor N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Seest ved Kolding brændte, og han rykkede ud som frivillig brandmand.

Tidligere pilot Lars Birkebæk Pedersen deler ligeledes sin historie om en ellers almindelig arbejdsdag, der udviklede sig til en katastrofe, da hans fly stødte frontalt ind i en flok bramgæs.

Deres mission med foredraget er, udover at bearbejde deres egne traumer, at udbrede kendskabet til og forståelsen for PTSD, som mange fejlagtigt tror, kun rammer udsendte soldater.

Daniel Groth Chrestensen var 18 år, da han som frivillig brandmand blev sendt ud til fyrværkeriulykken. Foto: Privat

Se første afsnit nu

De to programmer bliver sendt i aften den 25. december og i morgen aften den 26. december på TV SYD klokken 19:30.

Kan du ikke vente, har du mulighed for allerede nu at se snigpremiere på begge afsnit på TV SYDs streaming app TV SYD Play.

Se første afsnit lige her.