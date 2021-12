Næste år kan du igen opleve Grøn live

At Grøn igen kan opleves i 2022 vækker glæde hos indsamlingschef i Muskelsvindfonden, Theis Petersen.

- Efter at festivalen de sidste to år er blevet aflyst, hungrer vi efter at skabe den helt særlige Grøn-stemning sammen med vores gæster og vores frivillige.

- Vi er desuden i fuld gang med at stable et fedt line-up på benene, som vi glæder os helt vildt til at afsløre. Det må dog vente lidt endnu, siger han i en pressemeddelelse.

Grøn er en gammel kending

Tuborg og Muskelsvindfonden har stået for at facilitere Grøn i snart fire årtier.

De beskriver selv festivalen som 'musikalske oplevelser og fællesskaber på tværs af handicap, alder, etnicitet, køn, seksualitet og religion'.

Overskuddet fra koncerterne går til Muskelsvindsfondens arbejde med at skabe plads til forskelle, hvilket har til formål at skabe større mangfoldighed i det danske samfund.

I 2020 blev Grøn erstattet med Grønnere Grøn, der opstod ovenpå aflysningen af Grøn Koncert. Endagseventet blev nomineret til en TV-pris og en GAFFA Award for 'Årets danske live-initiativ'.

I samarbejde med NOVA og TV 2 blev Danmarks største havefest sendt live i radioen og mundede om aftenen ud i et stort show med Anders Breinholt i spidsen.

Men næste år kan du altså igen opleve festivalen, som du plejer - live.