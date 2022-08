Næsten alle 7-Eleven-butikker er genåbnet efter hackerangreb

7-Eleven har oplyst, at hackerangrebet er et såkaldt ransomwareangreb.

Det er, når hackere afskærer virksomheder fra deres egne data via en krypteringsnøgle og kræver store summer for at give adgang igen.

Angrebet er meldt til politiet.

Administrerende direktør Jesper Østergaard har ikke noget overslag på, hvor stort et tab 7-Eleven lider på grund af hackerangrebet.