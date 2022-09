Næsten hver anden jobparat ukrainer i Danmark har arbejde

47,6 procent af dem, der er står til rådighed for arbejdsmarkedet, er i beskæftigelse i august. Det viser foreløbige tal fra Beskæftigelsesministeriet



I august er der foreløbigt registreret 5.096 personer i beskæftigelse. Det svarer til, at næsten halvdelen af dem, der står til rådighed for arbejdsmarkedet ved enten at være i beskæftigelse eller være jobparate på SHO-ydelse, nu er i job. Det er en stigning fra 43,4 procent i juli måned. Den nye opgørelse viser, at tallet for ukrainere i beskæftigelse i juli måned er opjusteret til 4.565.