Narkohundens enestående lugtesans fik da også færten af skunk, joints og hash, som sportstasken i bussens bagagerum indeholdt.

Ejeren af sportstasken er en 42-årige estisk mand, som samme eftermiddag ved Retten i Sønderborg fik sin dom.

Manden fik 60 dages fængsel og blev udvist med et indrejseforbud i seks år for at overtræde loven om euforiserende stoffer ved indrejse til Danmark.