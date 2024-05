Naturen er knastør - pas på med ild

Sluk aske og gløder

Derfor kommer han med en venlig henstilling til de mange danskere, som ser frem til at grille i den kommende forlængede weekend.

- Hvis man regner med at finde grillen frem i pinsen, så husk lige at holde afstand til den tørre vegetation, og husk at få aske og gløder ordentligt slukket bagefter, lyder det.