Naturfredningsforening siger 'nej tak' til Hærvejsmotorvejen

Næstformand i Transportudvalget, Hans Christian Schmidt (V), der er valgt i Sydjyllands Storkreds, forstår ikke bekymringen:

- Det er vi jo mestrer i. Det har Vejdirektoratet vist igen og igen, siger næstformanden som kommentar til, hvorvidt ovenstående sætning fra Vejdirektoratets indstilling kan opretholdes.

Hans Christian Schmidt henviser til, at tidligere udbygning af infrastrukturen har vist, at natur og dyreliv tænkes ind i planerne. For eksempel blev der anlagt faunapassager ved Svendborgmotorvejen og samtidig viste rapporter, at biodiversiteten ved Storebæltsbroen og Øresundsbroen ikke tog skade trods bekymringer derom.