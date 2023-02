I modsætning til tidligere år, så er befolkningstilvæksten i 2022 ikke forbeholdt enkelte byer i vores område. Faktisk er Fanø Kommune den eneste, hvor befolkningstallet er gået tilbage, og der er blot tale om én enkelt borger.

En del af den store befolkningstilvækst kan tilskrives, at mange ukrainere har fået opholdstilladelse i kommunerne, men tallene tyder også på, at flere og flere får lyst til at bosætte sig i Syd- og Sønderjylland.