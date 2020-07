Nedsatte priser på færger fortsætter: Fanø får 13 mio. kroner

Også i august og september kan du komme gratis med færge, hvis du er gående eller cyklist.

Så meget får kommunerne​​​ i ekstra færgetilskud i august og september Fanø Kommune: 13.193.000 kroner

Haderslev Kommune: 570.000 kroner

Hedensted Kommune: 310.000 kroner

Horsens Kommune: 223.000 kroner

Det står klart, efter Folketinget er blevet enigt om en sommerpakke 2, der giver penge til, at de kommuner, der har færgeruter, kan fortsætte med at tilbyde lavere priser eller gratis ture på færgeoverfarter.

Siden sommerpakke 1, der har gjort det gratis for gående og cyklister at tage færgen i juli, er passagertallet med de danske færger eksploderet.

Der er også færgeruter til og fra Sønderborg, men her er det henholdsvis Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommuner, der får del i tilskuddet.

Fanø Kommune er højdespringer i landsdelen med knap 13,2 millioner kroner til at fortsætte med nedsatte færgepriser. Pengene supplerer de 24,2 millioner kroner, som Fanø i forvejen får hvert år til at nedsætte færgepriserne i lavsæsonen. Alligevel varmer det nye tilskud i foret på Fanø.

- Det er positivt, at regeringen har tænkt på ø-kommunerne, så det er en pæn håndsrækning nu her, hvor vi måske går en usikker tid i møde, siger viceborgmester i Fanø Kommune, Erik Nørreby fra Venstre.

I Fanøs tilfælde betyder det, at gående, cyklister, folk med handicapkort, motorcykler og knallerter kan sejle gratis med færgen frem til og med 30. september. For biler, ø-pendlere, grundejere, autocampere og campingvogne gælder, at de kan sejle med for 50 kroner i perioden frem til 30. september.

Fanø Kommune har besluttet først at anvende tilskuddet fra 10. august, hvor lavsæsonen begynder.

- Der passer det med, at der slutter højsæsonen. Så er der lidt sammenfald, så der ikke bliver alt for megen forvirring om priserne. Så har vi kun de her to takster, siger Erik Nørreby.

Erik Nørreby er dog overbevist om, at kommunen ikke kommer til at bruge samtlige 13,2 millioner kroner.

- Det bliver nok ikke meget mere end halvdelen. Men at kunne bruge alle pengene, det er fuldstændig urealistisk, siger viceborgmesteren.

Det er forskelligt, hvordan tilskuddet påvirker færgepriserne på de forskellige færgeruter. Men for de fleste gælder, at det er gratis for cyklister og gående, mens det på flere færgeruter bliver billigere at tage med færgen i bil i perioden.