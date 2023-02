Ni kommuner har indført røgfrie udearealer

I Syd- og Sønderjylland er der ni kommuner, der har indført røgfrie udearealer på stort set alle kommunale udearealer, skriver Kræftens Bekæmpelse i en ny undersøgelse.

Det er kommunerne Hedensted, Billund, Vejen, Varde, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Aabenraa og Horsens, som har lavet forbuddet.

Et forbud, der vækker glæde hos Kræftens Bekæmpelse. De bliver dagligt konfronteret med de fatale konsekvenser rygning og passiv rygning kan have.

- Det er godt at se, at så mange kommuner gør udearealer røgfri. Det er vigtigt, at børn og unge bliver beskyttet mod tobaksrøg i det offentlige rum. Ved at gøre rygning mindre synligt i deres hverdag mindsker vi risikoen for, at de selv begynder at ryge, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Der er fire kommuner i Syd- og Sønderjylland, som ikke har indført forbuddet. Det drejer sig om Vejle, Kolding, Tønder og Fredericia kommuner. Der er ingen data fra Sønderborg Kommune i Kræftens Bekæmpelses undersøgelse.