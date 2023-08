Niels Flemming Hansen indstilles som ny EU-spidskandidat

Det siger formand Søren Pape Poulsen på partiets sommergruppemøde onsdag i Nyborg.

På De Konservatives landsråd, der bliver afholdt 23. og 24. september, skal medlemmerne vælge partiets nye spidskandidat.

Her ønsker partiets forretningsudvalg en anden spidskandidat end Pernille Weiss, der i 2019 blev valgt ind i Europa-Parlamentet.

Det skyldes, at det tidligere i år kom frem, at en række forhenværende medarbejdere på Pernille Weiss' kontor i Bruxelles oplevede et ubehageligt arbejdsmiljø, og at mange ansatte havde forladt kontoret.