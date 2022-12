Niels Flemming Hansen vil tage fat i transportministeren efter TV SYDs afsløringer af kæmpebøder

- Det er jo ikke rimeligt, at folk skal betale en bøde, der er langt større end værdien af den bil, de har solgt, siger Niels Flemming Hansen, der sidder i Folketinget for De Konservative.



Problemerne er opstået, fordi Folketinget i 2019 gav forsikringsselskaberne lov til at opkræve dagbøder á 250 kroner for hver dag et køretøj har været indregistreret uden at der er betalt forsikring for det.

For nogle af de berørte har det stået på i årevis, så bøderne bare har vokset sig større og større. Og de ramte hævder, at de ikke har hørt fra Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), der opkræver bøderne.

DFIM sender nemlig ikke rykkere til e-Boks eller med anbefalet post.