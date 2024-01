Nordic Waste-sag får kommuner til at reagere

En rundspørge til de 14 kommuner i TV SYD's område viser, at Nordic Waste-skandalen har fået flere syd- og sønderjyske kommuner til at lave en gennemgang af miljøgodkendelser for at undgå en lignende katastrofe, mens andre kommuner vurderer, at der ikke er risiko for netop det.

I Esbjerg Kommune har formanden for klima og miljøudvalget eksempelvis bedt forvaltningen om en screening af kommunens jorddepoter.

- Jeg ved ikke, om det giver anledning til mere. Men vi vil have at vide, hvis der for eksempel ligger jorddepoter for tæt på vandløb og den slags, siger Jørgen Ahlquist (S).