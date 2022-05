Nordsøaftale kan betyde flere højspændingsledninger på land

Det skyldes, at den øgede produktion af el sætter højere krav til kapaciteten i elnettet. Efter planerne vil en del af den nye grønne strøm blive ført gennem kabler fra energiøerne til land ved Esbjerg. Derfra vil den blive sendt videre ud gennem landet og ud i Europa.

- Jeg er ikke i tvivl om, hvis vi skal have den grønne omstilling, så vil vi få flere højspændingsledninger. Det er næsten uundgåeligt, som jeg ser det, siger Jacob Østergaard, der er professor hos Institut for Vind og Energisystemer hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Ti gange mere strøm

Målet er at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til 150 gigawatt frem mod 2050. Det vil kunne forsyne op til 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.

Mange af de gamle højspændingsledninger er blevet lagt i kabler under jorden med tiden. Men der er tekniske udfordringer ved at gøre det over længere strækninger, forklarer Jacob Østergaard.